Die Polizei hat am Dienstagabend einem 58 Jahre alten Mann aus der Südpfalz einen Platzverweis für die Speyerer Innenstadt erteilt. Nach Angaben der Beamten schrie der Mann gegen 19.45 Uhr aus unbekannten Gründen am Postplatz herum und bedrohte einen 37-Jährigen. Zuvor hatte sich der ältere neben den jüngeren Mann auf eine Bank gesetzt. Offenbar fühlte sich der 58-Jährige von den Blicken des 37-Jährigen gestört und fragte ihn, warum er ihn so „anglotze“. Daraufhin bedrohte der Südpfälzer den jüngeren Mann laut Polizei mit einem Kamm und einer Fahrradkette, die er sich um die Hand wickelte. Bevor er seine Drohungen wahr machen konnte, erschien die herbeigerufene Polizeistreife, fesselte ihn und brachte ihn zur Dienststelle. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den 58-Jährigen ein und verwiesen ihn nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen der Innenstadt.