Die Silvesterfeier einer Familie in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) ist gewaltsam eskaliert: Ein 41-jähriger Mann aus dem Raum Speyer hat laut Polizeibericht seine 25-jährige Schwägerin im Streit gewürgt und anschließend sich selbst verletzt, indem er seinen Kopf mehrfach gegen die Wand schlug. Reichlich Alkohol soll an dem Abend geflossen sein, was wohl zu dem Streit zwischen den Verwandten führte. Ein Atemalkoholtest beim 41-Jährigen ergab einen Wert von 2,5 Promille. Er musste wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schwägerin wurde leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.