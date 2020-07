Im Fall des Mannes, der im Bahnhof Waghäusel im Kreis Karlsruhe vor einen einfahrenden Zug gezogen und schwer verletzt wurde, hat die Polizei zwei Personen festgenommen. Laut Pressemitteilung handelt es sich um zwei Brüder aus Syrien, die 22 und 25 Jahre alt sind und bereits am Mittwoch in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber festgenommen wurden. Sie seien am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts anordnete.

Zeugenaussagen brachten die Polizei auf die Spur der Männer. Über das Motiv ist nach Angaben der Polizei noch nichts bekannt. Das Opfer, ein 54 Jahre alter Mann, hatte angegeben, ohne erkennbaren Grund von dem älteren der beiden Brüder angegriffen und ins Gleisbett gezogen worden zu sein. Anschließend soll der 25-Jährige das Opfer daran gehindert haben, das Gleis wieder zu verlassen, und sein jüngerer Bruder soll, so die Polizei, den Tatort abgesichert und so die Tat gefördert haben.