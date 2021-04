[Aktualisiert 11.25 Uhr] Gegen 10 Uhr wurde in Landau im Bereich der Zweibrücker Straße/Ecke Schloßstraße ein 62-jähriger Mann aus dem Landauer Raum vom Regionalzug erfasst und tödlich verletzt, teilt die Polizei mit.

Der Bahnverkehr in diesem Streckenabschnitt sowie die Schloßstraße wurden daraufhin von der Polizei voll gesperrt. Mittlerweile sind die polizeilichen Ermittlungen vor Ort abgeschlossen und der der Schienen- und Straßenverkehr ist wieder freigegeben.

Hinweise auf die Einwirkung Dritter liegen nicht vor, bestätigt die Polizei.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonders öffentlichem Interesse. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).