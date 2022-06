In Hamburg ist ein Mann nach einem anscheinend gezielten Rempler auf einem S-Bahnhof von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei in der Hansestadt sucht nach eigenen Angaben vom Mittwoch nach dem 40- bis 50-jährigen Unbekannten, der das 56-jährige Opfer offenbar absichtlich touchierte und dadurch zu Fall brachte. Demnach zeichneten Überwachungskameras den Vorfall vom Dienstag auf.

Nach Angaben der Beamten war der 56-Jährige an der Haltestelle Ohlsdorf mit seinem Fahrrad über einen Bahnsteig gerollt, wobei er mit einem Fuß auf einem Pedal stand. Der Unbekannte rempelte ihn demnach „augenscheinlich bewusst“ an. Der Fahrradfahrer stürzte zwischen eine anfahrende S-Bahn und den Bahnsteig. Er wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Der Unbekannte entfernte sich nach dem Geschehen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen ihn unter anderem wegen eines Tötungsdelikts. Laut Aufnahmen von Videokameras im Bahnhof ist der Gesuchte zwischen etwa 40 und 50 Jahren alt. Zeugen wurden um Hinweise gebeten.