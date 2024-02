Ein Mann hat einen größeren Polizeieinsatz am Nürburgring ausgelöst. Zunächst habe dieser am Donnerstagmorgen einen anderen Mann bedroht, teilte die Polizei mit. Mittlerweile befinde er sich alleine in einem Gebäude an der Rennstrecke, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei stehe in Verhandlungen mit ihm. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann bewaffnet sei. Eine Gefahr für Dritte bestehe derzeit aber nicht. Weitere Details zu der Einsatzlage waren zunächst nicht bekannt.