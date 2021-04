Ein 55-jähriger Mann soll am Samstagnachmittag in seiner Wohnung in Karlsbad-Ittersbach (Kreis Karlsruhe) einen 66-Jährigen mit einem heißen Bügeleisen schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, war der 66-Jährige zu Besuch beim Tatverdächtigen. Nachdem beide Alkohol tranken, schlief der Gast ein und wurde durch den 55-Jährigen geweckt, der ihm die Verletzungen mit dem Bügeleisen zu zog. Der Verletze konnte aus der Wohnung fliehen und alarmierte die Polizei. Er erlitt Verbrennungen des zweiten und dritten Grades im Gesicht, Bauchbereich, an den Armen sowie im Genitalbereich. Die Notärzte versetzten ihn noch vor Ort in ein künstliches Koma. Der offenbar deutlich alkoholisierte Beschuldigte wurde festgenommen. Am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.