Bei dem Brand einer Gartenlaube in Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) ist am Freitag ein 64-jähriger Mann verbrannt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der Leitstelle gegen 18 Uhr der Brand einer Laube neben einem Wohnhaus gemeldet. Als Feuerwehr eintraf, habe die Hütte voll in Brand gestanden. In der Laube entdeckten die Beamten den Toten. Bei ihm handle es sich um den Bewohner des Hauses. Laut Polizei ist die Brandursache bislang unklar, es wird in alle Richtungen ermittelt.