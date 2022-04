Werner Zimmel hatte Todesangst, als sein Hund in den Queichwiesen bei Offenbach nicht mehr aus dem Wasser herauskam und er ihn retten wollte. Am Samstag war in einem Graben dort in der Nähe der Landauer Rüde Merlin ertrunken. Viele Hundebesitzer fahren gerne in die Queichwiesen, weil sie ihre Lieblinge herumtollen lassen können. Nach Regenfällen genießen die Tiere das Spiel im Wasser. Naturschützern gefällt das gar nicht, denn das Areal steht unter Schutz. Seltene Arten brüten dort, den mühsam wiederangesiedelten Störchen dienen die Wiesen als Nahrungsquelle.

