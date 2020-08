Ein 52 Jahre alter Mann aus dem badischen Waldbronn ist am Samstagmittag tot aus einem Badesee in Sankt Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis geborgen worden. Das hat die Polizei am Abend mitgeteilt. Demnach war der Mann zunächst beim Wasserski-Fahren gesehen worden, gegen 11 Uhr meldeten dann Zeugen, dass er im Bereich der Wasserskianlage leblos im Wasser treibe. Er sei durch Angehörige der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) an Land gebracht worden, wo eine Wiederbelebung versucht worden sei. Er sei aber gegen 12 Uhr verstorben, so die Polizei.

Was genau dem Verunglückten passiert ist, ist laut Polizei noch unklar. Es könnte sich also um einen Sturz oder sonstigen Unfall handeln, der 52-Jährige könnte aber auch ein medizinisches Problem gehabt haben. Die Wasserskianlage sei untersucht worden, ein Defekt oder Verschulden der Betreiber liege demnach nicht vor. Die Anlage sei wieder freigegeben worden.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter Telefon 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst in Heidelberg zu melden.