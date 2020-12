Ein 41-jähriger Mann ist am Montagmorgen in Heidesheim bei Ingelheim durch ungewöhnliches Verhalten auffällig geworden und kurze Zeit später gestorben, wie die Polizei mitteilte. Zeugen alamierten die Polizei, da der Mann an mehreren Häusern klingelte und dabei aggressiv und verwirrt gewirkt haben soll. Während der Mann durch Zeugen festgehalten wurde, zeigte er nach Angaben der Polizei erste Krankheitsanzeichen. Noch während der Erstversorgung durch den Notarzt verlor der Heidesheimer das Bewusstsein und verstarb.

Am Dienstag soll die Obduktion zur Klärung der Todesursache erfolgen. Die Kriminaldirektion Mainz und die Staatsanwaltschaft ermitteln.