Am frühen Montagmorgen hat ein Mehrparteienhaus in der Oberen Hauptstraße in Herxheim bei Landau gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei der 62-jährige Bewohner der Brandwohnung ums Leben gekommen. Weitere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Er habe nur noch tot aus dem Haus geborgen werden können. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Laut Polizei sind die betroffene sowie eine angrenzende Wohnung bis auf weiteres nicht bewohnbar. Außerdem kam es durch eindringendes Löschwasser zu Beschädigungen in den im Erdgeschoss gelegenen Geschäften. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache wurden aufgenommen.