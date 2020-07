In Frankenthal soll am Dienstag ein 32 Jahre alter Mann seine 55 Jahre alte Mutter erstochen haben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der mutmaßliche Täter habe selbst die Polizei gerufen und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Der Mann habe seiner Mutter in deren Wohnung nach bisherigen Ermittlungen zahlreiche Stichverletzungen zugefügt. Er sei noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden und wegen Totschlags in Untersuchungshaft gekommen. Das Opfer wurde am Mittwoch obduziert; Todesursache sei der Blutverlust aufgrund der Stichverletzungen gewesen.

Der Tatverdächtige wurde ins Gefängnis gebracht.