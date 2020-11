Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden gegen davon aus, dass ein Mann in Gries (Kreis Kusel) Schüler zu Verstößen gegen die Corona-Vorschriften überreden wollte. Er soll sie angesprochen haben, als sie morgens an einer Haltestelle auf den Bus zur Integrierten Gesamtschule in Schönenberg-Kübelberg warteten. Datiert wird der Vorfall auf den 9. November.

„Querdenker“ hatten Aktionen angekündigt

Für jenen Tag hatte die „Querdenker“-Bewegung in einer internen E-Mail derartige Aktionen angekündigt. Später beteuerte ihr Anführer, es habe sich lediglich um eine Test-Nachricht gehandelt, mit der geprüft werden sollte, ob die Empfänger den Inhalt weiterverbreiten. Die rheinland-pfälzische Schulaufsicht war zunächst davon ausgegangen, dass es am 9. November überhaupt keine Vorfälle mit Menschen gegeben habe, die Kinder oder Jugendliche zum Ablegen ihrer Maske aufforderten.

