Mit einem rätselhaften Vorfall ist die Polizei in Pirmasens konfrontiert: Ein Mann soll in der Schwanenstraße mit einem Luftgewehr auf Kinder geschossen haben. Das berichtete am Freitag um 13.15 Uhr ein Zeuge der Polizei. Der Mann habe aus dem offenstehenden Fenster eines Mehrfamilienhauses auf zwei Kinder geschossen, die auf dem Gehweg gestanden hätten. Allerdings konnte die Polizei nach eigenen Angaben bisher die Kinder nicht ausfindig machen, also auch nicht herausfinden, ob sie Verletzungen erlitten haben – oder überhaupt beschossen wurden. Der Mann mit dem Luftgewehr habe sich zwar am Samstag der Polizei gestellt, heißt es, und die Waffe sei sichergestellt worden. Ob damit wirklich geschossen wurde, sei aber unklar, schreibt die Polizei. Sie bittet Zeugen des Vorfalls – falls es einen gab –, sich zu melden: E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de oder Telefon 06331/520-0.