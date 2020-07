In einem Krankenhaus im südhessischen Heppenheim soll ein 60-Jähriger seine 55 Jahre alte Ehefrau erstochen haben. Anschließend sei der Mann am Mittwochabend aus dem Fenster des Zimmers gesprungen und dabei ebenfalls gestorben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Frau soll stationär in dem Krankenhaus untergebracht gewesen sein. Das Motiv und weitere Details waren zunächst unklar.

Hinweis der Redaktion

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).