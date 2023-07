Ein 56 Jahre alter Mann soll in Sulzfeld (Landkreis Karlsruhe) betrunken mit einem Luftgewehr geschossen und dabei einen sechs Monate alten Jungen getroffen haben. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Projektil vom Gartenzaun abgeprallt sein und so das Kind im benachbarten Garten getroffen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Kind wurde nach dem Vorfall am Samstagabend mit einer blutenden Wunde in ein Krankenhaus gebracht, konnte es jedoch wenig später wieder verlassen.

Die Mutter des Jungen erzählte der Polizei von einem länger anhaltenden Streit zwischen der Familie und dem 56 Jahre alten Nachbarn. Laut Polizei gab es zunächst jedoch keine Hinweise, dass der Mann das Kind absichtlich verletzen wollte. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2 Promille. Die Polizei fand mehrere Schusswaffen bei ihm, die sie beschlagnahmte. Bis auf eine hatte der Mann für alle Waffen eine Besitzerlaubnis.

Der 56-Jährige wurde zunächst wieder auf freien Fuß entlassen. Das Kriminalkommissariat Bruchsal ermittelt nun wegen möglicher gefährlicher Körperverletzung und waffenrechtlichen Verstöße.