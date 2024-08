Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend in Landau bei der Tankstelle in der Westbahnstraße. Laut Polizei versuchte ein 40-jähriger Mann gegen 19.40 Uhr, eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin zu schlagen. Auch noch als die Polizei hinzukam, ließ sich der Mann nicht beruhigen. Deswegen erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis. Doch nur wenige Minuten später tauchte er erneut an der Tankstelle auf. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, nahm ihn die Polizei bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.