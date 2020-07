Eine dreiköpfige Familie im Stadtteil Neckarstadt hat sich am Donnerstagabend durch das Verhalten eines 43-jährigen Mannes bedroht gefühlt. Wie die Polizei mitteilte, klopfte der Mann kurz nach 22 Uhr mit einem Hammer in der Hand an der Wohnungstür der Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarpromenade. Der 11-jährige Sohn habe die Tür geöffnet, diese laut Polizei jedoch sofort wieder zugeschlagen. Daraufhin habe der 43-Jährige fast 20-mal mit dem Werkzeug gegen die Tür gehämmert und diese damit beschädigt.

Die verängstigte Familie verständigte daraufhin die Polizei. Wie die Beamten weiter mitteilten, konnte der im gleichen Anwesen wohnende Mann später in seiner Wohnung festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Hammer sei ebenfalls aufgefunden und sichergestellt worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Gegen ihn wird jetzt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.