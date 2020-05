In einem Nachbarschaftsstreit in Ellerstadt flogen am Samstagmittag die Fäuste. Das meldete die Polizei Bad Dürkheim am Montag. Was war passiert? Ein 31-Jähriger wollte zusammen mit seinem Bruder und zwei Freunden einen Sichtschutzzaun zu einem Nachbargrundstück aufbauen. Laut Polizei hatte der Vater des 31-Jährigen in der Vergangenheit Unstimmigkeiten mit dem 56 Jahre alten Nachbarn gehabt.

Ermittlung wegen Körperverletzung

Als der Sohn nun den Zaun aufstellen wollte, schlug ihm der Nachbar offenbar unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der 31-Jährige fiel laut Polizei zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht, an den Armen und im Rückenbereich zu. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.