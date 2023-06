Ein 29 Jahre alter Mann hat am Bahnhof von Peine in Niedersachsen mit einer Armbrust auf Passanten geschossen. Die Schüsse trafen einen Mann, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Täter, der nach bisherigen Erkenntnissen unter psychischen Vorerkrankungen leiden soll, wurde festgenommen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.

Erste Notrufe gingen um kurz vor 13 Uhr ein, Polizei und Bundespolizei zogen Kräfte zusammen, wie es weiter hieß. „Wir konnten schnell reagieren“, sagte ein Polizeisprecher. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.