Ein 45 bis 50 Jahre alter Mann hat am Freitag gegen 16.55 Uhr ein elfjähriges Mädchen in der Queichheimer Hauptstraße in Queichheim geohrfeigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Vorfall von einer Zeugin beobachtet. Das Mädchen habe die Straße überquert, deshalb habe der Erwachsene seinen weißen Fiat 500 leicht abbremsen müssen. Der Mann sei daraufhin ausgestiegen und habe das Kind geschlagen. Dann sei der Mann wieder eingestiegen und weitergefahren. Das Kennzeichen sei nicht bekannt. Die Landauer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.