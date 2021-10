Beleidigt worden ist ein 44-jähriger Fahrtgast am Samstag gegen 17 Uhr in einem Linienbus an der Haltestelle Teufelsbrücke im Mannheimer Stadtteil Jungbusch von einem bisher unbekannten Mann. Wie die Polizei informierte, warf der Mann zudem eine volle Getränkedose nach einem jungen Mädchen. Weil er keine Maske trug, hatte die Busfahrerin ihn des Busses verwiesen. Daraufhin war der Mann aggressiv geworden. Zunächst hatte er einen unbeteiligten Fahrgast beleidigt und bedroht. Beim Verlassen des Busses warf er eine gefüllte Getränkedose in den Bus und verfehlte den Kopf eines jungen Mädchens laut Polizei nur um wenige Zentimeter. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen.