[Aktualisiert 22.26 Uhr] Ein Mann ist am Mittwochabend nach einem Streit mit mehreren Personen in Mannheim-Neckarstadt mit einem Messer angegriffen worden und später an seinen Verletzungen gestorben. Das teilt ein Sprecher der Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Die Polizei ist gegen 20.15 Uhr zu dem Streit gerufen worden und hat die Mittelstraße für den Einsatz gesperrt. In Folge des Streits wurde der Mann, zu dem die Polizei am Abend noch keine Angaben machen konnte, mit einem oder mehreren Messerstichen verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort noch am Abend seinen Verletzungen. Die Polizei leitete unmittelbar die Fahndung nach möglichen Tätern ein und konnte noch am Abend drei Personen festnehmen. Ob noch weitere Menschen beteiligt waren, muss noch geklärt werden. Zu den genauen Hintergründen der Tat ermittelt das Dezernat Kapitaldelikte in Mannheim.