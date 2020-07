Feuerwehr und Rettungsdienst haben am frühen Samstagnachmittag in Wörth einen Mann wiederbelebt, der nach einem Sprung in den Altrhein nicht wieder aufgetaucht war. Gegen 13 Uhr war der Mann laut Feuerwehr ins Wasser gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht; Zeugen holten die Rettungskräfte. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wörth (DLRG) und die Freiwilligen Feuerwehren Wörth und Maximiliansau fuhren zur Unglücksstelle im Bereich des Lastwagenwerkes.

Die Retter zogen den Verunglückten leblos aus dem Wasser. Laut Feuerwehr war er etwa 30 Minuten ohne Sauerstoff. Die Feuerwehr begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, welche vom Rettungsdienst fortgeführt wurden. Nach etwa 40 Minuten Reanimation konnten wieder Lebenszeichen festgestellt werden, meldete die Feuerwehr Wörth. Der Verunglückte kam in ein Karlsruher Krankenhaus.