Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen 21-Jährigen in Edenkoben erwischt, der in der Poststraße ein Verkehrsschild abgeschraubt und mitgenommen hatte. Zeugen hatten den Verdächtigen der Wache gemeldet. Er trug eine Sturmhaube, als ihn Beamte anhielten. Die Polizisten durchsuchten den stark alkoholisierten Mann und fanden unter anderem mehrere Aufkleber der rechten Szene. Solche waren an verschiedenen Schildern im Ort angebracht worden.