Der Polizei ist am Samstagabend um 18.50 Uhr von vier Jugendlichen ein verwirrter Mann gemeldet worden, der mit einem Messer vor einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße in Speyer stand. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, fühlten sich die Jugendlichen von dem Mann bedroht. Der 38-Jährige wiederum habe angegeben, dass dieser sich von den Jugendliche bedroht gefühlt habe. Der Polizeisprecherin zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen deutschen Staatsangehörigen, der schon lange in Speyer lebt. Der Vorfall habe nichts mit der Tat in Würzburg zu tun, sagte die Polizeisprecherin.

Die Polizei nahm den 38-Jährigen in Gewahrsam. Dabei wehrte er sich, indem er einem Polizeibeamten einen Kopfstoß verpasste und diesen an der Stirn traf. Die Polizisten überwältigten den Mann. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkohol-, Drogen- und/oder Medikamenteneinfluss stand. Das Ergebnis der Probe stehe noch aus. Den 38-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Der betroffene Beamte erlitt laut Polizei eine Verletzung am Auge, konnte seinen Dienst aber weiter verrichten.