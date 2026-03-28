Ein Mann hat am Samstag, 28. März, in Landau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 35-Jährige hatte sich mit einem Messer selbst verletzt und in der Reiterstraße Passanten angesprochen. Nach Angaben der Polizei trafen die Beamten ihn kurz darauf in der Rosengasse an. Der Mann hielt weiterhin das Messer in der Hand und kam bedrohlich auf die Polizisten zu. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Waffe fallen zu lassen, reagierte der Mann nicht. Die Polizei setzte daraufhin einen Taser ein, um ihn zu überwältigen. Der 35-Jährige blieb unverletzt und wurde anschließend gefesselt.

Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in eine psychiatrische Klinik. Für die Öffentlichkeit bestand laut Polizei keine Gefahr.