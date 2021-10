Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in der Friedensstraße in Hagenbach (Kreis Germersheim) ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete aus der Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß und entkam. Beschrieben wird der Mann wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, korpulente Statur. Sein Gesicht verbarg er hinter einer schwarzen OP-Maske. Bekleidet war er mit einer ärmellosen schwarzen Weste, einem grauen Hoodie sowie einer schwarzen Sporthose mit einem weißen Streifen an der Seite. Er sprach Hochdeutsch und trug einen Rucksack der Marke Nike bei sich. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail unter kilandau@polizei.rlp.de.