Ein Mann in schwarzer Uniform mit Hakenkreuzbinde hat in einem Wald bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) Hakenkreuzfahnen aufgehängt und mit einem Schwert hantiert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei erst in der Stadt und dann im Wald gesehen worden. Zuvor sei der 22-Jährige in einer Klinik als vermisst gemeldet worden, da er wegen einer körperlichen Erkrankung dringend hätte behandelt werden müssen. Nachdem die Polizeibeamten ihn gefunden hätten, hätte er sich widerstandslos festnehmen lassen. Den Angaben zufolge entfernten die Polizisten die Fahnen wieder. Der Mann wurde in eine Fachklinik für psychische Erkrankungen gebracht. Gegen ihn werde nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Waffenbesitzes ermittelt.