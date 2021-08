(Aktualisiert 14.23 Uhr) Die Polizei hat mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis nach einem Mann gesucht und ihn festgenommen. Eine Anruferin berichtete den Beamten am Samstagmorgen von einer lauten und aggressiven Person, die im Stadtgarten herumschreie und eine Axt bei sich trage, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber machten sich daraufhin auf die Suche nach dem Mann. Die Einsatzkräfte fanden aber zunächst nur die Axt.

Der Mann sei der Polizei bereits zuvor bekannt gewesen, Zeugenaussagen hätten seine Identität bestätigt, wie ein Sprecher der dpa sagte. Er sei demnach 41 Jahre alt. Weitere Angaben wollte die Polizei nicht machen.

Spezialeinsatzkräfte durchsuchten die Wohnung des Mannes. Um die Mittagszeit entdeckten die Beamten dann den 41-Jährigen im östlichen Stadtgebiet und nahmen ihn auf der Straße fest. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.