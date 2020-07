Ein Mann, der bis zu den Knien im Wasser stand und sich an seinem Geschlechtsteil berührte, fiel am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr am St. Leoner Badesee (Rhein-Neckar-Kreis) auf.

Laut Polizei starrte der 52-Jährige während seiner Handlungen zwei Mädchen an. Er habe sich zunächst über der Badehose an seinem Geschlechtsteil berührt. Anschließend habe er sich in tieferes Wasser begeben, wo er eindeutig sichtbar masturbiert habe. Den Angaben zufolge hielt er dabei weiterhin den Blick auf die beiden Mädchen gerichtet.

„Der 52-Jährige entfernte sich, nachdem ihn eine der beiden Zeuginnen auf sein anstößiges Benehmen angesprochen hatte“, teilte die Polizei mit. Der Sicherheitsdienst der Freizeitanlage hätte den Mann im Schilf entdeckt, wo er sich versteckt gehalten habe. Der Mann sei vorläufig festgenommen, aber wieder entlassen worden. Er müsse mit einer Anzeige rechnen.

Personen, die von dem 52-Jährigen belästigt wurden, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Heidelberg, Telefon: 0621 174-4444 zu melden.