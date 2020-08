Am Mittwoch ist Polizeibeamten in St. Ingbert ein selbstgemaltes Kennzeichen gemeldet worden. Laut Polizei habe der Fahrzeugführer erklärt, dass er den Pkw in Ulm erworben hatte und sich für den Heimweg das Kennzeichen gemalt hatte, da er keine anderen zur Verfügung hatte. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen dem Verdacht einer Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.