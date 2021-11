Ob der 56-Jährige auch seine Bankgeschäfte erledigen wollte, ist der Polizei nicht bekannt. Jedenfalls fuhr der Mann am Mittwochmittag mit seinem Motorroller in den Schalterraum der VR-Bank in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern, um dort sein Verkehrsmittel abzustellen. Schließlich würde es ja kein Verbotsschild dafür geben, wie der Mann gegenüber den Bankangestellten argumentiert haben soll. Der Mann sei murrend davongefahren, als er gebeten wurde, die Bank zu verlassen. Weder Kunden noch Passanten sind bei diesem kuriosen Vorfall gefährdet worden, wie die Polizei mitteilt.