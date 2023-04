Am Sonntagmorgen suchen mehrere Suchhundestaffeln und die Feuerwehr rund um Waldmohr nach einem Mann. Auch ein Suchhubschrauber ist im Einsatz. Wie der Landkreis Kusel per Meldung über die Warn-App Katwarn informiert, befinde sich die männliche Person in einer Notlage. Es wird betont, dass keine Gefahr von dem Gesuchten ausgehe. Wer am Samstagabend, in der Nacht oder am Sonntagmorgen etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Kusel zu melden: 06381 9190.