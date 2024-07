Bei einem Arbeitsunfall ist ein 57-Jähriger im hessischen Heppenheim (Kreis Bergstraße) tödlich verletzt worden. Das teilt die zuständige Polizei in Darmstadt mit. Der Mann sei am Donnerstag, 15 Uhr, vom Dach eines Einfamilienhauses gestürzt und habe sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Hintergründe des Unfalls seien noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Im Rahmen des Einsatzes sei auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.