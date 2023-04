In einem Waldgebiet nahe des Friedhofs im Völklinger Ortsteil Luisenthal ist eine 20-jährige Frau am Samstag sexuell belästigt worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei mit ihrem Hund im Wald spazieren, als sie drei alkoholisierten Männern über den Weg lief. Einer der drei sprach sie an, lehnte seinen Arm auf ihre Schulter und griff ihr in den Brustbereich.

Die Frau flüchtete anschließend und rief die Polizei. Beamte stellten den 40-jährigen Täter kurz darauf. Der Mann wurde laut Polizei kurzzeitig in Gewahrsam genommen, da er deutlich alkoholisiert war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.