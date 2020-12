Im saarländischen Lebach hat am Donnerstagmorgen ein 27-Jähriger ein Fußgängerpärchen mit einem Messer angegriffen und verletzte beide. Nach der Vorführung des in Saarbrücken wohnenden Mannes wurde er in eine Klinik nach Merzig gebracht, wie die Polizei Saarbrücken informierte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren alle drei Personen mit dem gleichen Zug gegen elf Uhr in Lebach angekommen und hatten sich zu Fuß auf den Weg zum Anker-Zentrum gemacht. In der Dillinger Straße griff dann der Mann die vor ihm gehenden anderen Personen unvermittelt mit einem Messer an. Mit leichten Verletzungen konnten sich die 20 Jahre alte Frau und ihr 23 Jahre alter Begleiter in das AnKER-Zentrum flüchten. Der Sicherheitsdienst des Zentrums hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest.