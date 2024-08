Vor einem falschen Johanniter warnt die Polizei in Ludwigshafen. Der Mann habe am vergangenen Freitag (16.8.) gegen 20.15 Uhr bei einer Seniorin in der Sternstraße geklingelt und behauptet, er sei von den Johannitern. Unter diesem Vorwand habe er versucht, in die Wohnung zu kommen, was die Bewohnerin verhinderte. Sie erkundigte sich bei der Hilfs- und Rettungsorganisation, die ihr sagte, dass der Mann nicht bei den Johannitern arbeite.

Den Unbekannten beschrieb die Zeugin gegenüber der Polizei so: 1,65 Meter groß, dunkle Haare, sehr schmales Gesicht, sehr zierlicher Körperbau. Er habe eine Blue-Jeans mit dunklem Oberteil getragen und zwei unterschiedlich gefärbte Masken übereinander – eine dunkle Maske und eine FFP2-Maske darüber.