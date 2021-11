Am Freitag hat sich ein 41-Jähriger aus dem saarländischen Nalbach der Polizei in Saarlouis gestellt und mitgeteilt, dass er gemeinsam mit einer 50-jährigen Frau einen Mann im Streit getötet habe. Das hat die saarländische Polizei am Samstag berichtet. Der Tatverdächtige sei noch auf der Polizeidienststelle festgenommen worden.

Aufgrund der Angaben des Nalbachers sei der mutmaßliche Tatort, die Wohnung des 41-Jährigen, durchsucht worden. Dort fand die Polizei tatsächlich Teile der Leiche eines seit Freitag vor einer Woche in Nalbach vermissten 60 Jahre alten Mannes. Die 50-jährige mutmaßliche Mittäterin sei zunächst nicht angetroffen worden, habe aber wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden können, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Tatverdächtigen das 60-jährige Opfer erst wenige Tage vor der Tat flüchtig kennengelernt haben. Am Abend des 12. November hätten alle drei in der Wohnung des 41-Jährigen Alkohol getrunken. Danach sei es aus bislang ungeklärten Gründen zum Streit und zu der Tötung gekommen. Um die Tat zu vertuschen, hätten die beiden Tatverdächtigen versucht, sich der Leiche zu entledigen. Sie hätten Arme und Beine des Opfers abgetrennt und in einem Waldstück in der Nähe des Tatorts vergraben. Der Torso blieb in der Wohnung, wo ihn dann die Polizei entdeckte.

Die beiden Festgenommene wurden dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Saarbrücken beziehungsweise Zweibrücken in Untersuchungshaft. Die Obduktion des Verstorbenen steht laut Polizei noch aus.