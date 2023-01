In Oggersheim gezielt Deutsche getötet: Was das für den Prozess bedeutet

Nahezu willkürlich scheint ein 26-Jähriger seine Opfer ausgewählt zu haben, als er in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Männer tötete und einen dritten schwer verletzte. Einem Kriterium scheint der Somalier aber doch gefolgt zu sein: Er wollte Deutsche töten, hat er einem Psychiater gesagt. Fürs Urteil kann dieser Satz noch wichtig werden. Hier geht’s zum Artikel.

Kabs wappnet sich gegen Tigermücke

Sie tragen weiße Schühchen an den Hinterbeinen und sie sind auf dem Vormarsch: die Asiatischen Tigermücken. Während die übliche Stechmückenplage 2022 weitgehend ausgeblieben ist, fühlen sich die Einwanderer aus Südeuropa nun auch in Teilen des Speyerer Umlands wohl. Das könnte gefährlich werden. Hier geht’s zum Artikel.

49-Euro-Ticket kommt zum 1. Mai: Was Sie wissen müssen

Bund und Länder haben sich am Freitag auf einen Start des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai geeinigt. Verkaufsstart des bundesweit gültigen Tickets für Busse und Bahnen im Regionalverkehr soll am 3. April sein. Viele Pfälzer fragen sich nun, was das für die vielen Besitzer einer Jahreskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar bedeutet. Hier geht’s zum Artikel.

Ex-Tornado-Pilot: Ukraine wäre mit westlichen Kampfjets überfordert

Kaum kündigt der Westen an, Kampfpanzer zur Abwehr die russischen Angreifer zu liefern, möchte die Ukraine von den Verbündeten auch Kampfflugzeuge bekommen. Ein ehemaliger Tornado-Pilot erklärt, wie dieses Waffensystem funktioniert und warum er dagegen ist, den Wunsch zu erfüllen. Hier geht’s zum Artikel.

Zu rabiat bei Kontrolle? Polizei ermittelt gegen Zugbegleiter

Die Bundespolizei will einen Vorfall in einer Pfälzer S-Bahn aufklären, bei dem es um eine mutmaßliche Schwarzfahrerin geht. Doch ermittelt wird nicht gegen diese Unbekannte – sondern gegen den Zugbegleiter, der sie offenbar ohne Ticket erwischt hatte. Hier geht’s zum Artikel.

Mutter stürzt sich mit Kindern in die Tiefe: Urteil gefallen

Eine Frau soll sich mit ihren beiden Töchtern in die Tiefe gestürzt haben. Eine Tochter starb. Nun steht das Urteil fest: Die Frau muss in die Psychiatrie. Der Vater der Kinder kann ihr trotzdem nicht böse sein. Hier geht’s zum Artikel.

Genießen statt wegwerfen: Tipps von der Expertin

Ob es die günstige Großpackung beim Einkauf war oder man es beim Kochen für die Lieben zu gut gemeint hat: Viel zu viele Lebensmittel landen im Müll. Tipps und Rezepte, um“s besser zu machen, gibt es von Foodbloggerin Jacqueline Alfers. Hier geht’s zum Artikel.

Gefriertruhe und Gefrierfach: Was tun bei Stromausfall?

Legt ein Stromausfall den Kühlschrank lahm oder geht die Gefriertruhe kaputt, sollte man auf keinen Fall hektisch versuchen, die Lebensmittel umzulagern. Das schadet womöglich mehr als es nutzt. Hier geht’s zum Artikel.

Warum Haushalte jetzt noch nichts von sinkenden Gaspreisen haben

Im Großhandel sinken die Gaspreise, für die Haushalte auf breiter Front dagegen noch nicht. Ursache für diese Entwicklung ist die langfristige Einkaufspolitik vieler Versorger, die Preissprünge und häufige Änderungen verhindern soll. Verbraucherschützer fordern dennoch mittelfristig Preissenkungen. Hier geht’s zum Artikel.

Mann schlägt Kinder wegen Schneebällen mit Totschläger

Wegen Schneeballwürfen gegen ein Fenster hat am Donnerstagabend im Stadtgebiet der Betreiber einer Bar zwei Jungen mit einer Stahlrute geschlagen. Hier geht’s zum Artikel.