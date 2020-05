Ein Autofahrer hat sich mit der Polizei in Illingen (Landkreis Neunkirchen) eine Verfolgungsjagd geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs. Beamte wollten das Auto des Mannes, in dem mehrere Personen saßen, am Freitagnachmittag kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete vor den Beamten. Wenig später stellte die Polizei den Flüchtigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und falsche Nummernschilder angebracht waren. Gegen den Mann wird nun ermittelt.