Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Esthal (Landkreis Bad Dürkheim) am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte dabei nach Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war frontal gegen einen Baum gefahren. Seine Beifahrerin kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik, der 67-Jährige selbst wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter eingeschaltet.