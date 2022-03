Am frühen Freitagabend wurde ein Leichnam gefunden, wie die Polizei mitteilt. Rettungskräfte bargen den toten Bewohner aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Graben-Neudorf. Zuvor waren sie ausgerückt, da ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Die genaue Todesursache bedarf noch weiterer Ermittlungen, Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich bisher jedoch nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sowohl ein technischer Defekt als auch Unachtsamkeit des Bewohners zur starken Rauchentwicklung in der Wohnung geführt haben. Offenes Feuer stellten die Rettungskräfte vor Ort nicht fest, aber eine starke Rauchentwicklung. Sie fanden den Leichnam des 58-jährigen Mannes gegen 18.30 Uhr im Wohnzimmer der Wohnung. Offenbar war von dort die Rauchentwicklung ausgegangen. Andere Teile des Gebäudes wurden laut Mitteilung nicht in Mitleidenschaft gezogen