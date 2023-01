Ein Exhibitionist hat sich am Sonntag am Hauptbahnhof Neustadt vor Jugendlichen entblößt und ist daraufhin von Einsatzkräften kontrolliert worden. Laut Polizei hatten vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 19 Uhr die Beamten gerufen. Sie gaben an, dass ein Mann sich vor ihnen in der Bahnhofshalle entblößt und an seinem Glied manipuliert habe. Daraufhin hätte der Mann sie verfolgt.

Nach Angaben der Polizei trafen die Beamten den 37-Jährigen in der Bahnhofshalle an, wo er gerade eine unbeteiligte Frau ansprach. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,31 Promille festgestellt, und der Beschuldigte gab an, Marihuana geraucht zu haben.

Nachdem ihm der Tatvorwurf eröffnet und er belehrt worden war, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis und entließen den Mann auf freien Fuß.