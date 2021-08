In Grünstadt ist am Montagabend ein 48 Jahre alter Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter sind einstweilen entkommen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Dem Bericht zufolge war um 21.12 Uhr die Polizei gerufen worden, weil es eine Messerstecherei in einem Wohnhaus in Grünstadt gegeben habe, bei der ein Mann am Bauch verletzt worden sei. Eine vierköpfige Gruppe, die beim Eintreffen der Polizei bereits geflohen gewesen sei, wurde der Tat bezichtigt. Die Polizei leistete bei dem Verletzten Erste Hilfe, dann wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nach den Tätern wurde im Stadtgebiet gefahndet; Zeugenaussagen halfen dabei, einen mutmaßlichen Haupttäter zu identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat eine gefährliche Körperverletzung. Wegen der weiteren Tatumstände ermittelt die Kriminalpolizei.