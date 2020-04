Hausfriedensbruch, Nötigung, Bedrohung, Verwenden von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation und Verstoß gegen das Waffengesetz – all das wirft die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern einem 54-Jährigen vor. Er war im Juli 2019 mit seinem Wagen in die Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Kusel eingedrungen und auf drei syrische Frauen zugefahren. Dann ist er ausgestiegen und hat sie mit einem Messer bedroht. Der Wachdienst hat ihn festgenommen, wobei er noch das sogenannte Horst-Wessel-Lied gesungen hat, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

In der Wohnung des Mannes wurde diverse Munition gefunden. Die Pistole, die er dabei hatte, war aber aus Plastik. Den Ordnungshütern sagte er, er habe sich von der Polizei erschießen lassen wollen.

Kein politischer Hintergrund

Laut Staatsanwaltschaft bestritt der 54-Jährige aus dem Kreis Kusel einen fremdenfeindlichen oder politischen Hintergrund. Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Auch die Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf ein rechtsradikales Tatmotiv. Das Amtsgericht Kusel entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.