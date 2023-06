Ein Mann hat am Samstag gegen 13 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Am Rübensamenwühl geparkte Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei gab der 35 Jahre alte Tatverdächtige den Beamten an, dass er wahllos Scheibenwischer beschädigt habe. Der Mann war betrunken. Bei der Durchsuchung stellten die Polizei ein Einhandmesser fest. Den 35-Jährigen erwartet jetzt eine Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Da nicht auszuschließen ist, dass noch mehr Fahrzeuge beschädigt wurden, werden die Geschädigten gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.