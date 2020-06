Ein fremder Mann hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem nicht eingezäunten Garten in der Landauer Industriestraße ein sechs- und ein siebenjähriges Mädchen belästigt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann die Mädchen umarmt und angefasst. Auch habe er versucht, die beiden zu küssen. Der Mann lief Richtung Stadtbibliothek davon. Er war etwa 45 bis 50 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, trug dunkle Haare und Bartstoppeln. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und blauen Hosen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Menschen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich an die Polizeiwache in Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu wenden.