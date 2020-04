Bei einem Wohnhausbrand in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 83 Jahre alter Mann getötet worden. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am Vormittag im Keller des Wohnhauses in der Friedenstraße ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 83-jährige Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden, ein Seelsorgerteam kümmert sich vor Ort um einen Angehörigen. Die 78-jährige Ehefrau des Verstorbenen, die sich ebenfalls im Haus befand, blieb unverletzt.

Zwischenzeitlich haben die Brandspezialisten des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Polizei sucht eine Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vor dem betroffenen Haus befunden haben soll. Sie wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca.

1,60 Meter groß und sonnengebräunt beschrieben. Die Frau wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden.